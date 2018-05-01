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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 18:47

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤثرة لـ''عمر'' شاب مغربي يعاني من إعاقة خطيرة حكمات عليه الظروف يفطر هو و الأم ديالو فالشارع

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤثرة لـعمر شاب مغربي يعاني من إعاقة خطيرة حكمات عليه الظروف
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