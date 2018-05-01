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بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 15:12

من مسجد فلسطين..مغاربة فرحانين بعدما صلاو مع الملك محمد السادس بمنطقة اسباتة

من مسجد فلسطين..مغاربة فرحانين بعدما صلاو مع الملك محمد السادس بمنطقة اسباتة
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