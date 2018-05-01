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بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 13:15

شاهد بالفيديو | الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الذي أطلق عليه اسم مسجد فلسطين بالدار البيضاء

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الدي اطلق عليه جلالته اسم مسجد فلسطين
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