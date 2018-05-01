 حصــري و بالفيديو..هذه هي الفْــلوكة اللي حركو فيها شباب مدينة القنيطرة و تقلبات بيهم قبل متوصل و خلفت 8 قتلى ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 01:04

حصــري و بالفيديو..هذه هي الفْــلوكة اللي حركو فيها شباب مدينة القنيطرة و تقلبات بيهم قبل متوصل و خلفت 8 قتلى

حصــري ..هذه هي الفْــلوكة اللي حركو فيها شباب مدينة القنيطرة و تقلبات بيهم قبل متوصل و خلفت 8 قتلى
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