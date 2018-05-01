 السيناريو الكــامل لاختطاف و العثور على الطفلة "غــزل"..هاشكون خطفها وهذا ما قام به رجال الحموشي و المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي/حزن/دموع و فرحة كبيرة ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 22:20

السيناريو الكــامل لاختطاف و العثور على الطفلة "غــزل"..هاشكون خطفها وهذا ما قام به رجال الحموشي و المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي/حزن/دموع و فرحة كبيرة

السيناريو الكـامل لاختطاف والعثور على الطفلة غــزل..هاشكون خطفها وهذا ما قام به رجال الحموشي
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