''جيب ليا الحمار تاع باك''..الحقيقة الكاملة من ثانوية الجديدة ببرشيد..هاديال من وهاشكون دخلو للمدرسة ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
السيناريو الكــامل لاختطاف و العثور على الطفلة "غــزل"..هاشكون خطفها وهذا ما قام به رجال الحموشي و المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي/حزن/دموع و فرحة كبيرة
لوبيات /شناقة و عدم المراقبة..ها علاش كتشريو السردين ب20 درهم للكيلو وهو كيتباع غير بـ4 دراهم فرمضان
زووم
فيديو فتاة جميلة تتسول تصدم مغربي بهذا الجواب الغير متوقع
ضربة موجعة لطاليس..الكوميدي بلعياشي يُفجر حقائق مثيرة..هاكيفاش كنا كنخدمو و طاليس كان محتاكرنا وها الدليل
قنوات أخرى
فيديو قبل الشهرة..السوحليفة كتشطح فالعرس
فيديو مؤلم يهز المغاربة في رمضان..مسنة كتعيش فدار العجزة تناشد ابنها بالدموع: ''جي شوفني قبل ما نموت أوليدي''
بــووز
لقطة اليوم..موقف رائــع لشرطي من البيضاء اتجاه سيدة مُسنة..شـوفو أشنو دار ليها
شوفو التسامح..التلميذة اللي ضربها الأستاذ ديالها..تلقات ليه بالورود أمام السجن المحلي بخريبكة
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
السيناريو الكــامل لاختطاف و العثور على الطفلة "غــزل"..هاشكون خطفها وهذا ما قام به رجال الحموشي و المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي/حزن/دموع و فرحة كبيرة
لوبيات /شناقة و عدم المراقبة..ها علاش كتشريو السردين ب20 درهم للكيلو وهو كيتباع غير بـ4 دراهم فرمضان
زووم
فيديو فتاة جميلة تتسول تصدم مغربي بهذا الجواب الغير متوقع
ضربة موجعة لطاليس..الكوميدي بلعياشي يُفجر حقائق مثيرة..هاكيفاش كنا كنخدمو و طاليس كان محتاكرنا وها الدليل
قنوات أخرى
فيديو قبل الشهرة..السوحليفة كتشطح فالعرس
فيديو مؤلم يهز المغاربة في رمضان..مسنة كتعيش فدار العجزة تناشد ابنها بالدموع: ''جي شوفني قبل ما نموت أوليدي''
بــووز
لقطة اليوم..موقف رائــع لشرطي من البيضاء اتجاه سيدة مُسنة..شـوفو أشنو دار ليها
شوفو التسامح..التلميذة اللي ضربها الأستاذ ديالها..تلقات ليه بالورود أمام السجن المحلي بخريبكة
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
أهداف مباراة الفتح الرباطي 5-0 السالمية الكويتي - تصفيات البطولة العربية
مثير.. رئيس حزب يقتحم مقر إذاعة خاصة وها علاش
يا ربي السلامة..بالموازاة مع آذان المغرب: مسنة قتلات جارها بمراكش
مصرع مغربي وزوجته في انفجار مستودع لتخزين المواد المستعملة في تصنيع الألعاب النارية بإسبانيا +تفاصيل مؤلمة
فيديو خطير..ناس كازا كاعيين على مجلس المدينة..شوفوا الزبالة فين عايشين
سفارة الإمارات بالرباط تطلق حملة إفطار الصائم لمئات المغاربة
بهذا المشروع الضخم فكر الملك محمد السادس في صحة ساكنة مدينة الدارالبيضاء
آش خاصك العريان خاتم أمولاي٠٠الجزائر الغارقة في أزمة اقتصادية تقتني أسلحة بالملايير
حصري...محاولة اغتصاب تلميذ داخل مؤسسة تعليمية بالقليعة أيت ملول تؤجج غضب أولياء التلاميذ
دقائق قبل آذان المغرب: مياه البحر تلفظ جثتي شابين لقي مصرعها بفاجعة فلوكة القنيطرة
حصري...معطيات جديدة ومثيرة تظهر بخصوص السيدة التي وضعت مولودها أمام مسجد بأكادير...والقضية فيها حمل غير شرعي
بالفيديو.. مديرية الحموشي تكشف حقيقة الهجوم على سيارة وسط مدينة طنجة نهار رمضان
عاجل وبالصور..حريق مهول يأتي على محلين وسط أحد أشهر شوارع مدينة الدار البيضاء دقائق قبل موعد الإفطار
عاجل وبالصور..قبل آذان المغرب: دراجة نارية على متنها شاب وشابة دارت كسيدة خطيرة مع سيارة وسط كازا
هذه حقيقة حادث شارع المكسيك اللي قالو فيه أن شخصا أفطر خلال رمضان بطنجة
أهداف مباراة الفتح الرباطي 5-0 السالمية الكويتي - تصفيات البطولة العربية
مثير.. رئيس حزب يقتحم مقر إذاعة خاصة وها علاش
يا ربي السلامة..بالموازاة مع آذان المغرب: مسنة قتلات جارها بمراكش
مصرع مغربي وزوجته في انفجار مستودع لتخزين المواد المستعملة في تصنيع الألعاب النارية بإسبانيا
فيديو خطير..ناس كازا كاعيين على مجلس المدينة..شوفوا الزبالة فين عايشين
سفارة الإمارات بالرباط تطلق حملة إفطار الصائم لمئات المغاربة
بهذا المشروع الضخم فكر الملك محمد السادس في صحة ساكنة مدينة الدارالبيضاء
آش خاصك العريان خاتم أمولاي٠٠الجزائر الغارقة في أزمة اقتصادية تقتني أسلحة بالملايير
حصري...محاولة اغتصاب تلميذ داخل مؤسسة تعليمية بالقليعة أيت ملول تؤجج غضب أولياء التلاميذ
فلتات لسان وزراء العثماني
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 21:53
''جيب ليا الحمار تاع باك''..الحقيقة الكاملة من ثانوية الجديدة ببرشيد..هاديال من وهاشكون دخلو للمدرسة
جيب
ليا
الحمار
تاع
باك..الحقيقة
الكاملة
من
ثانوية
الجديدة
ببرشيد..
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
أقدم مكتبة فــكازا شعلات فيها العافية وهاشنو وقع
غريب و بالفيديو..''بالين'' خرجات فشاطئ سلا و الساكنة مصدومة في رمضــان
من أمام الثانوية اللي دخل ليها ''الحمار'' ببرشيد..التلميذ اللي ركب على الحمار غير بغا يخرجو و الإدارة جْراو على العساس مدار والو
يهود مغاربة كيفرقو مساعدات مالية على مغاربة في رمضان
في قلب منزله..الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو بخريبكة..وصاني المدير وقال ليا رد بالك قبل هاذ الحادثة
عكس سهراته بعد تصريحه عن المقاطعة..تجاوب كبير مع مسلم بطنجة.. و حماس كبير مع البولماني بهاوي و تيوتيو في ليلة تتويج اتحاد طنجة
آخر المستجدات
منذ 11 دقيقة
أهداف مباراة الفتح الرباطي 5-0 السالمية الكويتي - تصفيات البطولة العربية
مثير.. رئيس حزب يقتحم مقر إذاعة خاصة وها علاش
يا ربي السلامة..بالموازاة مع آذان المغرب: مسنة قتلات جارها بمراكش
مصرع مغربي وزوجته في انفجار مستودع لتخزين المواد المستعملة في تصنيع الألعاب النارية بإسبانيا
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 6 دقائق
بيه فيه..قضية بوعشرين تُفجــر ظــاهرة الاغتصــاب بالمغرب
أقدم مكتبة فــكازا شعلات فيها العافية وهاشنو وقع
غريب و بالفيديو..''بالين'' خرجات فشاطئ سلا و الساكنة مصدومة في رمضــان
السيناريو الكــامل لاختطاف و العثور على الطفلة "غــزل"..هاشكون خطفها وهذا ما قام به رجال الحموشي و المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي/حزن/دموع و فرحة كبيرة
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.