 ''جيب ليا الحمار تاع باك''..الحقيقة الكاملة من ثانوية الجديدة ببرشيد..هاديال من وهاشكون دخلو للمدرسة ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 21:53

''جيب ليا الحمار تاع باك''..الحقيقة الكاملة من ثانوية الجديدة ببرشيد..هاديال من وهاشكون دخلو للمدرسة

جيب ليا الحمار تاع باك..الحقيقة الكاملة من ثانوية الجديدة ببرشيد..
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