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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 18:31

من أمام الثانوية اللي دخل ليها ''الحمار'' ببرشيد..التلميذ اللي ركب على الحمار غير بغا يخرجو و الإدارة جْراو على العساس مدار والو

من أمام الثانوية اللي دخل ليها الحمار ببرشيد..التلميذ اللي ركب على الحمار غير بغا يخرجو
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