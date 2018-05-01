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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 17:42

في قلب منزله..الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو بخريبكة..وصاني المدير وقال ليا رد بالك قبل هاذ الحادثة

في قلب منزله..الأستاذ اللي ضرب التلميذة ديالو بخريبكة..وصاني المدير وقال ليا رد بالك قبل هاذ الحادثة
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