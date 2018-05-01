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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 10:06

صادم و بالفيديو..التفاصيل الكاملة لجلسة بوعشرين السرية..كان كيحيد صباطو و يقول لمشتكية لحسي ليا صباعي و الدفاع ديالو هرب من الجلسة

التفاصيل الكاملة لجلسة بوعشرين السرية..كان كيحيد صباطو و يقول لمشتكية لحسي ليا صباعي
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