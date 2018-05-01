 حصــري و بالفيديو:أول تصريح لوالدة أحد الناجين من فاجعة قارب الموت بالقنيطرة..ولدي ملقاش فاش يخدم وهاشنو وقع ليهم ﻿

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بتاريــخ : 24 ماي 2018 / 01:29

حصــري و بالفيديو:أول تصريح لوالدة أحد الناجين من فاجعة قارب الموت بالقنيطرة..ولدي ملقاش فاش يخدم وهاشنو وقع ليهم

أول تصريح لوالدة أحد الناجين من فاجعة قارب الموت بالقنيطرة..ولدي ملقاش فاش يخدم وهاشنو وقع ليهم
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