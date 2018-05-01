 بالفيديو..أسرع نكتة ممكن تسمعها ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 21:48

بالفيديو..أسرع نكتة ممكن تسمعها

بالفيديو..أسرع نكتة ممكن تسمعها
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