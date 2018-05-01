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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 21:45

فطور مع ولاد الشعب..جد مُؤثر..2 عائلات كيعيشو فالزنقة لأزيد من 3 سنوات بالبيضاء..الملك عطانا فين نعيشو و السلطات ريبو لينا فكاريان بن مسيك..شوفو كيفاش كيفطرو فرمضان

فطور مع ولاد الشعب..جد مُؤثر..2 عائلات كيعيشو فالزنقة لأزيد من 3 سنوات بالبيضاء...
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