 مغاربة يحتجون أمــام القنصلية الأمريكية بالدارالبيضاء رفضا لقرارات ترامب حول القدس ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 17:30

مغاربة يحتجون أمــام القنصلية الأمريكية بالدارالبيضاء رفضا لقرارات ترامب حول القدس

مغاربة يحتجون أمــام القنصلية الأمريكية بالدارالبيضاء رفضا لقرارات ترامب حول القدس
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