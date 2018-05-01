 بالفيديو..افتتاح ليالي رمضانية وثقافية من السماع والمديح في نسخته الثانية بمدينة تاوريرت ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 17:18

بالفيديو..افتتاح ليالي رمضانية وثقافية من السماع والمديح في نسخته الثانية بمدينة تاوريرت

بالفيديو..افتتاح ليالي رمضانية وثقافية من السماع والمديح في نسخته الثانية بمدينة تاوريرت
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