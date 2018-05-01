 انهيار منازل بحي شعبي بانزكــان..معاناة الساكنة تستمر مع التشرد لليوم الثالث على التوالي..خرجونا من ديورنا ونْساونا ﻿

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بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 15:30

انهيار منازل بحي شعبي بانزكــان..معاناة الساكنة تستمر مع التشرد لليوم الثالث على التوالي..خرجونا من ديورنا ونْساونا

انهيار منازل بحي شعبي بانزكــان..معاناة الساكنة تستمر مع التشرد لليوم الثالث على التوالي..
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