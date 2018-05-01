 مستشار برلماني يفضح الحكومة...ماتبيعوش الوهم للشباب المغربي ﻿

آخر الأخبار

بسبب مشهد مسيء.. نايضة بين الفرمليات وقناة دوزيم | مجتمع

بسبب مشهد مسيء.. نايضة بين ''الفرمليات'' وقناة ''دوزيم''

البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة | حوادث و حقوق

البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة

عـــاجل.. مغربي فالطاليان حــصل صاحبو كيكمي فرمضان وهاشنو دار ليه+ تفاصيل صــادمة | حوادث و حقوق

عـــاجل.. مغربي فالطاليان حــصل صاحبو كيكمي فرمضان وهاشنو دار ليه+ تفاصيل صــادمة

بالفيديو..داو ليه طوموبيلتو فالسيزي حصل بنت مفوض قضائي راكبة عليها و صورها بالفيديو فالرباط | دولي

بالفيديو..داو ليه طوموبيلتو فالسيزي حصل بنت مفوض قضائي راكبة عليها و صورها بالفيديو فالرباط

بالصور.. حملة تضامنية واسعة مع الأستاذ اللي سلخ تلميذة بمدينة خريبكة | مجتمع

بالصور.. حملة تضامنية واسعة مع ''الأستاذ'' اللي سلخ تلميذة بمدينة خريبكة

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع رجاوي | مجتمع

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع

فيديو : مشهد غير مألوف عن ملاعب التنس .. كارولينا بليسكوفا تفقد أعصابها وتدمر كرسي الحكم | بووز

فيديو : مشهد غير مألوف عن ملاعب التنس .. كارولينا بليسكوفا تفقد أعصابها وتدمر كرسي الحكم

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بي ان سبورت : الجنرال امحمد فاخر يعقد ندوة صحفية ويبدأ رحلة اعادة الجيش الى الزعامة | بووز

بي ان سبورت : الجنرال امحمد فاخر يعقد ندوة صحفية ويبدأ رحلة اعادة الجيش الى الزعامة

فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 13:37

مستشار برلماني يفضح الحكومة...ماتبيعوش الوهم للشباب المغربي

مستشار برلماني يفضح الحكومة...ماتبيعوش الوهم للشباب المغربي
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

ترمضينة خايبة فطنجة..هجمو على مول الطوموبيل وحيدو ليه الباب | قنوات أخرى

ترمضينة خايبة فطنجة..هجمو على مول الطوموبيل وحيدو ليه الباب

أياما قبل الامتحانات الجهوية.. الأستاذ هشام الواقيف يقدم طرق التغلب على الامتحان ! | قنوات أخرى

أياما قبل الامتحانات الجهوية.. الأستاذ هشام الواقيف يقدم طرق التغلب على الامتحان !

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..مواطنون بوزان يرجعون صناديق الأسماك إلى الشاحنات بسبب غلاء الأسعار | قنوات أخرى

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..مواطنون بوزان يرجعون صناديق الأسماك إلى الشاحنات بسبب غلاء الأسعار

بعد عشرة أيام..أم غزل مزال كتقلب على بنتها وهاشنو قالت للمغاربة‎ | قنوات أخرى

بعد عشرة أيام..أم غزل مزال كتقلب على بنتها وهاشنو قالت للمغاربة‎

عادل الميلودي..الفلوس ديالي كنجيبها من الخارج و المغرب معطاني والو حيث كولشي مقاطعني | قنوات أخرى

عادل الميلودي..الفلوس ديالي كنجيبها من الخارج و المغرب معطاني والو حيث كولشي مقاطعني

النشيد الذي طلبه يونس بلهندة ودخوله بالعلم الوطني في حفل تتويج غلطة سراي بالدوري التركي | قنوات أخرى

النشيد الذي طلبه يونس بلهندة ودخوله بالعلم الوطني في حفل تتويج غلطة سراي بالدوري التركي

﻿

آخر المستجدات

بسبب مشهد مسيء.. نايضة بين الفرمليات وقناة دوزيم | مجتمع
منذ 5 دقائق

بسبب مشهد مسيء.. نايضة بين ''الفرمليات'' وقناة ''دوزيم''

البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة | حوادث و حقوق

البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة

عـــاجل.. مغربي فالطاليان حــصل صاحبو كيكمي فرمضان وهاشنو دار ليه+ تفاصيل صــادمة | حوادث و حقوق

عـــاجل.. مغربي فالطاليان حــصل صاحبو كيكمي فرمضان وهاشنو دار ليه+ تفاصيل صــادمة

بالفيديو..داو ليه طوموبيلتو فالسيزي حصل بنت مفوض قضائي راكبة عليها و صورها بالفيديو فالرباط | دولي

بالفيديو..داو ليه طوموبيلتو فالسيزي حصل بنت مفوض قضائي راكبة عليها و صورها بالفيديو فالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

انهيار منازل بحي شعبي بانزكــان..معاناة الساكنة تستمر مع التشرد لليوم الثالث على التوالي..خرجونا من ديورنا ونْساونا | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

انهيار منازل بحي شعبي بانزكــان..معاناة الساكنة تستمر مع التشرد لليوم الثالث على التوالي..خرجونا من ديورنا ونْساونا

ترمضينة خــايبة قبل الإفــطار..بغا يكريسيه كان غادي يقتلو فكازا وهاشنو وقع | خارج البلاطو

ترمضينة خــايبة قبل الإفــطار..بغا يكريسيه كان غادي يقتلو فكازا وهاشنو وقع

لأصحاب القلوب الرحيمة..كسيدة حولات حياة شاب لجحيم بالدارالبيضاء..كيتنفس من عنقو والأم تناشد المحسنين | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..كسيدة حولات حياة شاب لجحيم بالدارالبيضاء..كيتنفس من عنقو والأم تناشد المحسنين

فيديو فتاة جميلة تتسول تصدم مغربي بهذا الجواب الغير متوقع‎ | زووم

فيديو فتاة جميلة تتسول تصدم مغربي بهذا الجواب الغير متوقع‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.