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بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 18:57

فــطور مع ولاد الشعب..دار كسيدة تشلل من يديه و رجليه وحكمات عليه الظروف يدوز رمضان فالشارع و يفظر فالزنقة..قصة مؤثرة

ftoor m3a wlad cha3b فــطور مع ولاد الشعب..دار كسيدة تشلل من يديه و رجليه وحكمات عليه الظروف يدوز رمضان فالشارع و يفظر فالزنقة..قصة مؤثرة 22 05 2018
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