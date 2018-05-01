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بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 18:38

خطــير و بالفيديو..تلاميذ هجمو على منزل التلميذة اللي ضربها الأستاذ ديالها بوحشية بخريبكة وهاشنو قال الأب

تلاميذ هجمو على منزل التلميذة اللي ضربها الأستاذ ديالها بوحشية بخريبكة وهاشنو قال الأب
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