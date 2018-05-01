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اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 17:48

فيديو مثير يشعل الفيسبوك..مواطنون بوزان يرجعون صناديق الأسماك إلى الشاحنات بسبب غلاء الأسعار

مواطنون بوزان يرجعون صناديق الأسماك إلى الشاحنات بسبب غلاء الأسعار
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