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مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
هــام للمغاربة..الحقيقة الكاملة من قلب منطقة تارميلات..''عين سيدي علي فيها الماء وهاذي هي المراحل اللي كيدوز منها الماء من العين إلى غاية المراقبة و التعليب
مستشفى الهاروشي بالدارالبيضاء يحتفي بالممرضات و الممرضين في يومهم العالمي
زووم
ضربة موجعة لطاليس..الكوميدي بلعياشي يُفجر حقائق مثيرة..هاكيفاش كنا كنخدمو و طاليس كان محتاكرنا وها الدليل
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كيداير السوق..هاشكون كيتحكم فالأثمنة ديال البيض فالأسواق المغربية
غريب..علاش كيبيعو السردين للمغاربة بـ30 درهم؟؟..فيديو من قلب سوق السمك بالبيضاء يفضحهم : السردين داير 4 دراهم للكيلو و الصندوق كامل بـ 80 درهــم
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بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 15:42
غريب..علاش كيبيعو السردين للمغاربة بـ30 درهم؟؟..فيديو من قلب سوق السمك بالبيضاء يفضحهم : السردين داير 4 دراهم للكيلو و الصندوق كامل بـ 80 درهــم
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