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بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 20:41

في أول خروج إعلامي..مديرة إنتاج كاميرا شو..تكشف حقائق مثيرة:الفكرة ديال البرنامج هامنين خديناها وذاك السيد اللي كيصرح أنه صاحب الفكرة تخلص فالخدمة ديالو

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