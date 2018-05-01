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بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 16:46

حــصري و بالفيديو:وزارة التعليم ترد.. حادث اعتداء أستاذ على التلميذة وسط القسم غير مقبول

حــصري و بالفيديو: وزارة التعليم ترد.. حادث اعتداء أستاذ على التلميذة وسط القسم غير مقبول
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