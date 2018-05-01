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بتاريــخ : 21 ماي 2018 / 13:01

في أول فيديو..حقائق مثيرة تفجرها التلميذة اللي تعرضات لاعتداء خطير على يد الأستاذ ديالها بخريبكة وهاشنو وقع بيناتهم فالقسم

شوفو شنو قالت التلميدة لفرشخها الاستاد و ها شنو وقع ليه مع البوليس
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