 في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته ﻿

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بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 10:05

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..و الأب في تصريح صــادم حول استغلال وضعية ابنته

في قلب منزل الطفلة آية اللي زارها سعد لمجرد وجاب ليها آيفون بعد عودته في رمضان من فرنسا..
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