 في الذاكرة هدف المرحوم حمان في مرمى ألمانيا خلال كأس العالم 70 بمكسيكو. أول هدف في تاريخ المغرب في منافسة كأس العالم, ﻿

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بتاريــخ : 20 ماي 2018 / 00:37

في الذاكرة هدف المرحوم حمان في مرمى ألمانيا خلال كأس العالم 70 بمكسيكو. أول هدف في تاريخ المغرب في منافسة كأس العالم,

هدف المرحوم حمان في مرمى ألمانيا خلال كأس العالم 70 بمكسيكو
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