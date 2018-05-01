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بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 22:16

من فاس و على عكس الأسواق..الأثمنة ديال الخضرة نازلة فالثمن وهاشحال دايرة مطيشة

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