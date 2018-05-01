 نكتة اليوم..فيه الزهايمر و بغا يشري ''ستيلو'' ﻿

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بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 18:16

نكتة اليوم..فيه الزهايمر و بغا يشري ''ستيلو''

نكتة اليوم..فيه الزهايمر و بغا يشري ستيلو
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