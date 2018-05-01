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اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بتاريــخ : 19 ماي 2018 / 12:22

رشيد العلالي يخرج عن صمته و يرد..أنا مشفرتش الفكرة ديال البرنامج وها شنو وقع ليا مع هذاك السيد اللي اتاهمني بالسرقة

رشيد العلالي يخرج عن صمته و يرد..أنا مشفرتش الفكرة ديال البرنامج وها شنو وقع ليا
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