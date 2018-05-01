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بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 17:07

سفير الامارات بالمغرب'' علي سالم الكعبي'' يشرف على إطلاق حملة ولي عهد أبوظبي لإفطار الصائم من الرباط

سفير الامارات بالمغرب علي سالم الكعبي يشرف على إطلاق حملة ولي عهد أبوظبي لإفطار الصائم
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