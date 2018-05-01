 رشيد شو في قلب فضيحة كبرى ويورط دوزيم.. صــاحب الفكرة ديال كاميرا شو يُفجرها..أنا اللي عطيتو الفكرة و جيت من اسبانيا باش سجلنا الحلقة الأولى وهاشنو دار ليا من بعد ﻿

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بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 16:39

رشيد شو في قلب فضيحة كبرى ويورط دوزيم.. صــاحب الفكرة ديال كاميرا شو يُفجرها..أنا اللي عطيتو الفكرة و جيت من اسبانيا باش سجلنا الحلقة الأولى وهاشنو دار ليا من بعد

ضربة موجعة لرشيد العلالي..صــاحب الفكرة ديال كاميرا شو يُفجرها..أنا اللي عطيتو الفكرة
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