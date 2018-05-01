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بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 01:12

بعد أكــادير..وكالة أسفار متهمة بالنصب على 67 شخص بوجدة..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة نصبو علينا و خلاونا بلاش

وكالة أسفار متهمة بالنصب على 67 شخص بوجدة..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة نصبو علينا و خلاونا بلاش
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