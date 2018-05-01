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بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 00:37

خطير و بالفيديو.. مسن مغربي تعرض لاعتداء بالدارالبيضاء..تعرضو ليا فباب داري وقطعو ليا العْصب ديال إيدي و هجمو عليا بالكلاب..نداء للحموشي

مغربي تعرض لاعتداء بالدارالبيضاء..تعرضو ليا فباب داري وقطعو ليا العْصب ديال إيدي و هجمو عليا بالكلاب
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