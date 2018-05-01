 في اليوم الأول من رمضــان..الحوت غالي بزاف .. الكروفيت 180 درهم و السردين 20 درهم ﻿

آخر الأخبار

عـــاجل.. اعتقال مغربي مطلوب من طرف السلطات الألمانية | حوادث و حقوق

عـــاجل.. اعتقال مغربي مطلوب من طرف السلطات الألمانية

عاجل.. وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة | دولي

عاجل.. وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة

هؤلاء النجوم سقطوا في شباك النجم المصري رامز جلال | ثقافة و فنون

هؤلاء النجوم سقطوا في شباك النجم المصري رامز جلال

عــاجل: الملك يعطي بسلا انطلاقة أشغال بناء مركب للتنشيط الفني والثقافي | بوليتيك

عــاجل: الملك يعطي بسلا انطلاقة أشغال بناء مركب للتنشيط الفني والثقافي

عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في كارط ميموار وتفجرها خلال أشغال المحاكمة : مارس علينا الجنس بطريقة وحشية | مجتمع

عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في ''كارط ميموار'' وتفجرها خلال أشغال

القضية بدات كتسخن: تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة | مجتمع

القضية بدات كتسخن: تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان | دولي

عاجل..حادث خطير بزاف بالبيضاء في أول يوم من رمضان

عاجل.. في أول يوم من رمضان: طالب طب لقاوه ميت وكلو دمايات وسط شقة+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. في أول يوم من رمضان: طالب طب لقاوه ميت وكلو دمايات وسط شقة+صور

مواطنون بتنغير يحتشدون في مسيرة احتجاجية بعد إخراجهم من أراضيهم التي قطنوا بها لأزيد من 100 سنة ويطالبون وزارة الداخلية بالتدخل+صور | مجتمع

مواطنون بتنغير يحتشدون في مسيرة احتجاجية بعد إخراجهم من أراضيهم التي قطنوا بها لأزيد من 100 سنة

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 17:52

في اليوم الأول من رمضــان..الحوت غالي بزاف .. الكروفيت 180 درهم و السردين 20 درهم

في اليوم الأول من رمضــان..الحوت غالي بزاف .. الكروفيت 180 درهم و السردين 20 درهم
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

كيداير السوق..إقبال كبير على فاكهة الـMangue و الأثمنة جد مناسبة في رمضان | أش كاين فالسوق

كيداير السوق..إقبال كبير على فاكهة الـ"Mangue'' و الأثمنة جد مناسبة في رمضان

كيداير السوق:علاش كيكون الإقبال بزاف على Flan فرمضان؟ | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:علاش كيكون الإقبال بزاف على Flan فرمضان؟

كيداير السوق..إقبال كبير على مقادير سلو في رمضان | أش كاين فالسوق

كيداير السوق..إقبال كبير على مقادير سلو في رمضان

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير

كيداير السوق:علاش كاين إقبال كبير على ورقة البسطيلة في رمضان؟ | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:علاش كاين إقبال كبير على ورقة البسطيلة في رمضان؟

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل.. اعتقال مغربي مطلوب من طرف السلطات الألمانية | حوادث و حقوق
منذ 44 دقيقة

عـــاجل.. اعتقال مغربي مطلوب من طرف السلطات الألمانية

عاجل.. وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة | دولي

عاجل.. وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة

هؤلاء النجوم سقطوا في شباك النجم المصري رامز جلال | ثقافة و فنون

هؤلاء النجوم سقطوا في شباك النجم المصري رامز جلال

عــاجل: الملك يعطي بسلا انطلاقة أشغال بناء مركب للتنشيط الفني والثقافي | بوليتيك

عــاجل: الملك يعطي بسلا انطلاقة أشغال بناء مركب للتنشيط الفني والثقافي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الجمعية المهنية للتعليم التجاري والتقني تطالب بتقنين الميدان | مال و أعمال
منذ 2 دقائق

الجمعية المهنية للتعليم التجاري والتقني تطالب بتقنين الميدان

بالفيديو..الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات وستعمل على بلورة حلول عملية تأخذ بالاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين | خارج البلاطو

بالفيديو..الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات وستعمل على بلورة حلول عملية تأخذ بالاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين

المحكمة تُنصف ضحايا بوعشرين و تُقرر عرض الفيديوهات الجنسية | خارج البلاطو

المحكمة تُنصف ضحايا بوعشرين و تُقرر عرض الفيديوهات الجنسية

الخلفي:من حق المغاربة يطالبو بتخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا في رمضان وهذا ما ستقوم به الحكومة | خارج البلاطو

الخلفي:من حق المغاربة يطالبو بتخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا في رمضان وهذا ما ستقوم به الحكومة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.