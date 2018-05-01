 بعد فوز الوداد على توغو بور الطوغولي..نُــصير:هدفنا هو مباراة خنيفرة باش نحافظو على المركز الثاني فالبطولة ﻿

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بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 01:11

بعد فوز الوداد على توغو بور الطوغولي..نُــصير:هدفنا هو مباراة خنيفرة باش نحافظو على المركز الثاني فالبطولة

بعد فوز الوداد على توغو بور الطوغولي..نُــصير:هدفنا هو مباراة خنيفرة باش نحافظو على المركز الثاني..
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