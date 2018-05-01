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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 21:25

من قبة البرلمان: الحكومة هي المسؤولة عن الزيادات لأن الشركات تحقق أرباحا كبيرة في قطاع المحرقات

من قبة البرلمان: الحكومة هي المسؤولة عن الزيادات لأن الشركات تحقق أرباحا كبيرة في قطاع المحرقات
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