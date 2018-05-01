 سائق حافلات يتعرض للطرد التعسفي بعد خدمة 26 سنة وهاشنو وقع ليه بالقنيطرة ﻿

آخر الأخبار

أسعار المحروقات...رئيس اللجنة البرلمانية يؤكد عدم تواجد أي تقرير ثاني | بوليتيك

أسعار المحروقات...رئيس اللجنة البرلمانية يؤكد عدم تواجد أي تقرير ثاني

عاجل.. العثماني في تعليقه على المقاطعة : الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض | بوليتيك

عاجل.. العثماني في تعليقه على المقاطعة : ''الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض''

شاهد بالفيديو .. يوسف العربي يضيف هدف اخر في مرمى العين و يلتحق بصدارة الهدافين للبطولة الآسيوية بتسع أهداف | بووز

شاهد بالفيديو .. يوسف العربي يضيف هدف اخر في مرمى العين و يلتحق بصدارة الهدافين للبطولة الآسيوية

لجنة الاستطلاع بشأن أسعار المحروقات تجتمع بالبرلمان واحتجاج على رئيسها قبل عرض التقرير | بوليتيك

لجنة الاستطلاع بشأن أسعار المحروقات تجتمع بالبرلمان واحتجاج على رئيسها قبل عرض التقرير

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه بحضور شهود من بينهم رجال أمن وإمام مسجد واقعة الجمعة | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه بحضور شهود من بينهم رجال أمن وإمام مسجد ''واقعة

عاجل...السعودية تعلن عن أول أيام شهر رمضان +فيديو | دولي

عاجل...السعودية تعلن عن أول أيام شهر رمضان +فيديو

عاجل..وسط تواجد أمني مكثف: وصول الشهود إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء لحضور أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | مجتمع

عاجل..وسط تواجد أمني مكثف: وصول الشهود إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء لحضور أشغال جلسة محاكمة

بث مباشر : وفاق سطيف - مولودية الجزائر / دوري أبطال أفريقيا | بووز

بث مباشر : وفاق سطيف - مولودية الجزائر / دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - مازيمبي الكونغولي / دوري أبطال أفريقيا | بووز

بث مباشر : الدفاع الحسني الجديدي - مازيمبي الكونغولي / دوري أبطال أفريقيا

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 18:10

سائق حافلات يتعرض للطرد التعسفي بعد خدمة 26 سنة وهاشنو وقع ليه بالقنيطرة

يتعرض للطرد التعسفي بعد 26 سنة من العمل المستمرو للظلم من طرف القضاء بالقنيطرة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

نـداء جد مؤثر من وجدة..طفل صغير كايدير الدياليز و الحالة المادية ضعيفة | حالة خاصة

نـداء جد مؤثر من وجدة..طفل صغير كايدير الدياليز و الحالة المادية ضعيفة

غــزل طفلة صغيرة خرجات تلعب بمنطقة الولفا فكازا مرجعاتش و العائلة تناشد المغاربة..إيلا شفتو بنتنا رجعوها لينا الله يجازيكم | حالة خاصة

غــزل طفلة صغيرة خرجات تلعب بمنطقة الولفا فكازا مرجعاتش و العائلة تناشد المغاربة..إيلا شفتو بنتنا رجعوها لينا الله يجازيكم

شــاب مغربي بطل في جيت سكي عطاه الملك كريمة فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه | حالة خاصة

شــاب مغربي بطل في ''جيت سكي'' عطاه الملك ''كريمة'' فأكادير ..وهاشنو دارو ليه المسؤولين فكازا و مبغاوش يعطيوها ليه

أم طفلة صغيرة تناشد الملك محمد السادس..بنتي خاصها تزع النخاع و إيلا مدارتهاش تموت و حنا ضعاف و معندناش.. رحلة علاج مؤلمة من الجديد إلى الدارالبيضاء | حالة خاصة

أم طفلة صغيرة تناشد الملك محمد السادس..بنتي خاصها تزع النخاع و إيلا مدارتهاش تموت و حنا ضعاف و معندناش.. رحلة علاج مؤلمة من الجديد إلى الدارالبيضاء

في قلب منزل السيدة التي تصارع السرطان و تعاطفو معاها الناس فالفايسبوك..السرطان ضمر ليا حياتي ودابا خاصني نقطع إيدي و أنا بغيت غير نعيش..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

في قلب منزل السيدة التي تصارع السرطان و تعاطفو معاها الناس فالفايسبوك..السرطان ضمر ليا حياتي ودابا خاصني نقطع إيدي و أنا بغيت غير نعيش..لأصحاب القلوب الرحيمة

منين كانت عندو 7 سنوات مبقاش كيشوف ..معاناة مؤثرة لكفيف تحدى الظروف و اشتغل بالحقول ..يناشد الملك محمد السادس‎ | حالة خاصة

منين كانت عندو 7 سنوات مبقاش كيشوف ..معاناة مؤثرة لكفيف تحدى الظروف و اشتغل بالحقول ..يناشد الملك محمد السادس‎

﻿

آخر المستجدات

أسعار المحروقات...رئيس اللجنة البرلمانية يؤكد عدم تواجد أي تقرير ثاني | بوليتيك
منذ 5 دقائق

أسعار المحروقات...رئيس اللجنة البرلمانية يؤكد عدم تواجد أي تقرير ثاني

عاجل.. العثماني في تعليقه على المقاطعة : الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض | بوليتيك

عاجل.. العثماني في تعليقه على المقاطعة : ''الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض''

شاهد بالفيديو .. يوسف العربي يضيف هدف اخر في مرمى العين و يلتحق بصدارة الهدافين للبطولة الآسيوية بتسع أهداف | بووز

شاهد بالفيديو .. يوسف العربي يضيف هدف اخر في مرمى العين و يلتحق بصدارة الهدافين للبطولة الآسيوية

لجنة الاستطلاع بشأن أسعار المحروقات تجتمع بالبرلمان واحتجاج على رئيسها قبل عرض التقرير | بوليتيك

لجنة الاستطلاع بشأن أسعار المحروقات تجتمع بالبرلمان واحتجاج على رئيسها قبل عرض التقرير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جمهور المغرب الفاسي يقرأ الفاتحة على الماص أمام ولاية مدينة فاس..واش غْــلبكم الرئيس تحيدوه | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

جمهور المغرب الفاسي يقرأ الفاتحة على الماص أمام ولاية مدينة فاس..واش غْــلبكم الرئيس تحيدوه

انقلبت الآية ..أطر خيرية البرنوصي يحتجون قبل رمضان وها عــلاش | خارج البلاطو

انقلبت الآية ..أطر خيرية البرنوصي يحتجون قبل رمضان وها عــلاش

سائق حافلات يتعرض للطرد التعسفي بعد خدمة 26 سنة وهاشنو وقع ليه بالقنيطرة | حالة خاصة

سائق حافلات يتعرض للطرد التعسفي بعد خدمة 26 سنة وهاشنو وقع ليه بالقنيطرة

أول تصريح لحارس العمارة اللي كان خدام فيها الدوك صــمد.. يكشف حقيقة الاعتداء:حتى واحد مادخل عليه العيادة والكاميرات كايسجلو كولشي وهاشكون جاعندو قبل مايهز الرحيل و يْحيد اللافتات | خارج البلاطو

أول تصريح لحارس العمارة اللي كان خدام فيها الدوك صــمد.. يكشف حقيقة الاعتداء:حتى واحد مادخل عليه العيادة والكاميرات كايسجلو كولشي وهاشكون جاعندو قبل مايهز الرحيل و يْحيد اللافتات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.