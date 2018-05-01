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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 17:46

أول تصريح لحارس العمارة اللي كان خدام فيها الدوك صــمد.. يكشف حقيقة الاعتداء:حتى واحد مادخل عليه العيادة والكاميرات كايسجلو كولشي وهاشكون جاعندو قبل مايهز الرحيل و يْحيد اللافتات

حارس العمارة اللي خدام فيها دوك صـمد.. يكشف حقيقة الاعتداء: حتى واحد مادخل عليه العيادة
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