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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 22:56

فيديو مؤثر..شوفو رضى الوالدين: شاب صايم..حامل الأم ديالو على كتافها وكيطوف بيها بالكعبة الشريفة

يطوف بأمه حاملاً إياها على كتفيه وهي تقول له : معلش يا ابني نزلني أنت صايم.
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