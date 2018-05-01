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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 20:46

وزارء حكومة العثماني و الحموشي في مأدبة غداء ترأسها الأمير مولاي رشيد وأقامها الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية

وزارء حكومة العثماني و الحموشي في مأدبة غداء ترأسها الأمير مولاي رشيد وأقامها الملك محمد السادس
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