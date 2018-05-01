 في أول تصــريح..دنيا باطما تتحدث حصريا عن الرسالة الملكية اللي وصلاتها من الديوان الملكي وهاشنو قالت لمنتقديها ﻿

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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 14 ماي 2018 / 11:36

في أول تصــريح..دنيا باطما تتحدث حصريا عن الرسالة الملكية اللي وصلاتها من الديوان الملكي وهاشنو قالت لمنتقديها

في أول تصــريح..دنيا باطما تتحدث حصريا عن الرسالة الملكية اللي وصلاتها من الديوان الملكي
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