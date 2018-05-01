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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 22:43

حصري وبالفيديو..أول تصريح لوالد ''خولة'' ضحية واقعة ''واش ما عندكش ختك'' بعدما تحكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة

أول تصريح لوالد خولة ضحية واقعة واش ما عندكش ختك بعدما تحكم على المتورطين
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