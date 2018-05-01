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بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 16:26

بالفيديو..هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي ''الباهتة'' التضامنية مع فلسطين

هذا ما قاله السفير الفلسطيني خلال مشاركته في مسيرة البيجيدي الباهتة التضامنية مع فلسطين
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