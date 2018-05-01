برافو...رئيس اتحاد طنجة: الزاكي كان له فضل كبير في تتويج فريقنا بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
بالفيديو...من قلب الواقع: حقيقة المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
في قلب أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء..هافين وصلو الإصلاحات
زووم
حميد أحداد..رحلة احتراف من أكادير إلى الدفاع الحسني الجديد..لقيت صعوبات كبيرة فالفريق وهاكيفاش تأقلمت و منين مشا أزارو لقيت راحتي
ما لم يشاهده الجميع.. شـــجــار كريستيانو رونالدو مع لاعب يوفنتوس بعد نهاية اللقاء...شاهد
قنوات أخرى
بالفيديو: احتفالات الجماهير الطنجاوية بعد تتويجهم بلقب البطولة الاحترافية لأول مرة في تاريخهم
بالفيـــديو..''الرميــد'' يطــالب ''المغـاربة'' بوقف حملة ''المقاطعة'' لـهذا السبب..
بــووز
الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة
بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو)
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
فطور مع كوبل فني فرمضان
رياضيات منسيات
فطور مع مشهور
فين شادها
شوف صحتك مع Doc نسرين
كيفاش تبقا en forme فرمضان
معلومة مفيدة في رمضان
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
سطار و إسطوار
ليالي رمضان
نجم رياضي
في قلب ملاعب الأحياء
باكي فجيبي
Be Happy
دين يسر
فطور مع إمام
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
بالفيديو...من قلب الواقع: حقيقة المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
في قلب أكبر حديقة للحيوانات بالدارالبيضاء..هافين وصلو الإصلاحات
زووم
حميد أحداد..رحلة احتراف من أكادير إلى الدفاع الحسني الجديد..لقيت صعوبات كبيرة فالفريق وهاكيفاش تأقلمت و منين مشا أزارو لقيت راحتي
ما لم يشاهده الجميع.. شـــجــار كريستيانو رونالدو مع لاعب يوفنتوس بعد نهاية اللقاء...شاهد
قنوات أخرى
بالفيديو: احتفالات الجماهير الطنجاوية بعد تتويجهم بلقب البطولة الاحترافية لأول مرة في تاريخهم
بالفيـــديو..''الرميــد'' يطــالب ''المغـاربة'' بوقف حملة ''المقاطعة'' لـهذا السبب..
بــووز
الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة
بعد سعد لمجرد..فنان مغربي شدوه فالتايلاند بسباب فتاة قــاصر وهاشنو وقع ليه ( فيديو)
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
فطور مع كوبل فني فرمضان
رياضيات منسيات
فطور مع مشهور
فين شادها
شوف صحتك مع Doc نسرين
كيفاش تبقا en forme فرمضان
معلومة مفيدة في رمضان
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
سطار و إسطوار
ليالي رمضان
نجم رياضي
في قلب ملاعب الأحياء
باكي فجيبي
Be Happy
دين يسر
فطور مع إمام
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو
سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان
عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت
فيسبوكيون مغاربـة كـــاعيين عـلى الوزير ''الرميد'' بعــد مطالبتهم بالتراجع عن حملة ''المقاطعــة''
بالصورة..هذا هو الإرهابي منفذ الاعتداء الدموي بباريس
بالصور.. عمل جديد يجمع ''لاغتيست'' و''ألريما'' بعد أغنيته على المنتخب المغربي
حضور باهت لمسيرة البيجيدي من أجل فلسطين وغياب تام لزعماء الأحزاب السياسية
صحافــي إسباني يعــري البوليساريو ويكشــف تورط الجزائر في صناعة الانفصاليين..(التفاصيل الكاملة)
وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من توقيع أطباء القطاع العام
بث مباشر : روما - يوفنتوس / الدوري الإيطالي
صادم..هذا مصير شاب مغربي خطير منتم لتنظيم الدولة الإسلامية كان يزود التنظيم الإرهابي بنساء مغربيات
بث مباشر : ليفانتي - برشلونة / الدوري الإسباني
حصري وجد مؤلم..بعدما حكم على المتورطين في الاعتداء عليها بـ 20 سنة..شوفو شنو واقع مع ضحية واقعة ''واش معندكش ختك''
بالفيديو: ''رابور'' مغربي يغني للمصري محمد صلاح
بث مباشر : شباب أطلس خنيفرة - سريع وادي زم / البطولة الوطنية
هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو
سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان
عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت
فيسبوكيون مغاربـة كـــاعيين عـلى الوزير ''الرميد'' بعــد مطالبتهم بالتراجع عن حملة ''المقاطعــة''
بالصورة..هذا هو الإرهابي منفذ الاعتداء الدموي بباريس
بالصور.. عمل جديد يجمع ''لاغتيست'' و''ألريما'' بعد أغنيته على المنتخب المغربي
حضور باهت لمسيرة البيجيدي من أجل فلسطين وغياب تام لزعماء الأحزاب السياسية
صحافــي إسباني يعــري البوليساريو ويكشــف تورط الجزائر في صناعة الانفصاليين..(التفاصيل الكاملة)
وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة من توقيع أطباء القطاع العام
البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 15:18
برافو...رئيس اتحاد طنجة: الزاكي كان له فضل كبير في تتويج فريقنا بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه
برافو...رئيس
اتحاد
طنجة:
الزاكي
كان
له
فضل
كبير
في
تتويج
فريقنا
بلقب
البطولة
لأول
مرة
في
تاريخه
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار
بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة
رئيس اتحاد طنجة يعلنها صراحة...أثرياء و أغنياء المدينة عطاونا بالظهر ومن بعد ما خدينا البطولة دابا جات توبتهم باش يعاونوا الفريق
بالفيديو...حرق العلم الإسرائيلي وسط تصريحات عفوية من قلب المسيرة التضامنية مع فلسطين
لقطة طريفة خلال احتفال جماهير اتحاد طنجة بالفوز بالبطولة: شوفو شنو دار شيباني كيموت على الفريق الطنجاوي
بالفيديو...ميساج ''ديريكت '' من الجمهور الطنجاوي إلى المسؤولين
آخر المستجدات
منذ 11 دقيقة
هام للمغاربة..وجدو راسكم: هذا أول أيام رمضان +فيديو
سكوب..تفاصيل حصرية عن عودة سعد لمجرد للمغرب بالموازاة مع رمضان
عاجل..فرحة جماهير طنجاوية تتحول إلى فاجعة: دراجات سريعة دارت كسيدة خايبة بزاف في لوطوروت
فيسبوكيون مغاربـة كـــاعيين عـلى الوزير ''الرميد'' بعــد مطالبتهم بالتراجع عن حملة ''المقاطعــة''
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 12 دقيقة
رئيس اتحاد طنجة...البطولة كلفتنا 3 ديال المليار
بالفيديو....فرحة هيستيرية للجمهور الطنجاوي مباشرة بعد الفوز بلقب البطولة
رئيس اتحاد طنجة يعلنها صراحة...أثرياء و أغنياء المدينة عطاونا بالظهر ومن بعد ما خدينا البطولة دابا جات توبتهم باش يعاونوا الفريق
برافو...رئيس اتحاد طنجة: الزاكي كان له فضل كبير في تتويج فريقنا بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.