 الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة ﻿

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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 09:47

الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة

الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو
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