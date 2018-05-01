 في قلب منزل السيدة التي تصارع السرطان و تعاطفو معاها الناس فالفايسبوك..السرطان ضمر ليا حياتي ودابا خاصني نقطع إيدي و أنا بغيت غير نعيش..لأصحاب القلوب الرحيمة ﻿

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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 13 ماي 2018 / 09:10

في قلب منزل السيدة التي تصارع السرطان و تعاطفو معاها الناس فالفايسبوك..السرطان ضمر ليا حياتي ودابا خاصني نقطع إيدي و أنا بغيت غير نعيش..لأصحاب القلوب الرحيمة

في قلب منزل السيدة التي تصارع السرطان و تعاطفو معاها الناس فالفايسبوك..السرطان ضمر ليا..
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