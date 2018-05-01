 بالفيديو..طفلة صغيرة تعاني من تشوه خلقي و ظــروف العائلة قاهرة..لأصحاب القلوب الرحيمة ﻿

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بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 14:05

بالفيديو..طفلة صغيرة تعاني من تشوه خلقي و ظــروف العائلة قاهرة..لأصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو..طفلة صغيرة تعاني من تشوه خلقي و ظــروف العائلة قاهرة..لأصحاب القلوب الرحيمة
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