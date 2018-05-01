 الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة ﻿

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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 12 ماي 2018 / 11:27

الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو من وراء هاذ المقاطعة

الوزير السابقة نزهة الصقلي تتحدث عن حملة المقاطعة:خاصنا نحسو بمعاناة الشعب و لكن خاصنا نعرفو
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