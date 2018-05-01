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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 22:40

حـــصري في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت فالحريق ديال كازا و تصريح مؤلم للزوج..مشات مرتي و خلات ليا 2 بنيات وهاشنو وقع ليا منين سمعت هاذ الفاجعة

في قلب منزل عاملة النظافة اللي ماتت فالحريق ديال كازا و تصريح مؤلم للزوج..مشات مرتي
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