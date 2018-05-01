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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 19:08

صــادم و بالفيديو..العاصمة العلمية للمملكة مدينة فــاس تتنفس تحت الأزبــال و الشركة المكلفة خارج التغطية و الزبل حدا الجامع..شوفو على فضيحة

صــادم ..العاصمة العلمية للمملكة مدينة فــاس تتنفس تحت الأزبــال و الشركة المكلفة خارج التغطية
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