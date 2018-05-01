 المرشحان لتعويض مريم بن صالح على رأس الباطرونا:الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينبغي أن يتوفر على رؤية استباقية لإجراءات الإدارة ويقدم بدائل تلبي حاجيات المقاولات ﻿

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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 01:24

المرشحان لتعويض مريم بن صالح على رأس الباطرونا:الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينبغي أن يتوفر على رؤية استباقية لإجراءات الإدارة ويقدم بدائل تلبي حاجيات المقاولات

الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينبغي أن يتوفر على رؤية استباقية لإجراءات الإدارة ويقدم بدائل..
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